Attimi di paura a Borgio Verezzi, cade dalla bici e perde coscienza: soccorso

Borgio Verezzi. Incidente stradale, successiva perdita di coscienza e attimi di grande apprensione a Borgio Verezzi.

Un uomo di 68 anni, in sella alla sua bicicletta, sarebbe caduto per cause ancora in via di accertamento (ma non ci sarebbe coinvolgimento di altri veicoli o mezzi), rimediando diversi traumi. È successo in via Nazario Sauro.

A creare allarme anche una temporanea perdita di coscienza, che sarebbe però durata poco fortunatamente. Soccorso dai militi della croce bianca di Borgio e dal 118, è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.