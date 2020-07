Savona-Vado Ligure. “Attenzione alla truffa dei soldi falsi”: l’allarme corre sui social del savonese. A scriverlo una commerciante, che ha dedicato un post alla vicenda sulla pagina “Savona Good News” anche come avvertimento e monito ai colleghi.

“Come ogni hanno stanno girando i soliti truffatori che cercano di pagare con soldi falsi. Massima attenzione e segnalazione alle forze dell’ordine”, si legge.

E qualcuno ha anche fornito una presunta descrizione del truffatore, identificandolo come “un ragazzo di 14-15 anni, magrolino, con capelli scuri lunghi e ricci e scuro di carnagione”, aggiungendo anche che la truffa riguarderebbe in particolare “banconote da 20 e 50 euro”.

Al momento, non sono ancora arrivate conferme in merito o evidenza di denunce da parte delle Forze dell’Ordine, ma si contano diverse segnalazioni simili, in particolare su Facebook.