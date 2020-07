Asl2, quest’anno le sale operatorie non chiudono per ferie: “Dobbiamo smaltire il blocco causato dal lockdown”

Provincia. Niente “pausa agostana” per le sale chirurgiche degli ospedali savonesi. Ad annunciarlo è Brunello Brunetto, direttore del dipartimento Emergenza-Urgenza dell’Asl2 Savonese.

“Da una decina d’anni a questa parte – ricorda il medico – nel mese di agosto l’attività chirurgica degli ospedali della nostra provincia si riduceva sensibilmente, con 15 giorni di interruzione sul presidio di levante (San Paolo di Savona e San Giuseppe di Cairo) e altri 15 sul presidio di ponente (Santa Corona di Pietra Ligure e Santa Maria di Misericordia di Albenga). Questo, ovviamente per permettere al personale sanitario di effettuare le ferie”.

“Quest’anno, nei limiti dell’attività attualmente svolta sugli ospedali (a Savona, ad esempio, stiamo lavorando al 75 per cento dello standard, a Pietra Ligure qualcosa in meno) e nei limiti delle carenze di personale, abbiamo deciso di non interrompere l’attività operatoria. Il personale farà ferie in modo frammentato e ciò ci consentirà di continuare ad effettuare gli interventi come di consueto”.

Ovviamente durante il lockdown l’attività interventistica non si è mai fermata: “Abbiamo garantito tutti gli interventi di emergenza e urgenza, quelli legati alla traumatologia scheletrica e della mano, di oncologia e ostetricia. Abbiamo sospeso solo quelli non urgenti e non neoplastici. Nonostante il personale non si sia mai fermato, questa sospensione ha inevitabilmente comportato un allungamento delle liste d’attesa. E’ anche per questo motivo ci è sembrato etico, corretto e doveroso nei confronti dei pazienti non interrompere le operazioni nel mese di agosto”.

Come precisato da Brunetto, oltre a dover fare i conti con la grande emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19, gli ospedali savonesi hanno dovuto fronteggiare anche una certa carenza di personale, specie tra gli anestesisti: “A Savona ne mancano nove e un altro può operare solo al 50 per cento delle proprie possibilità; a Pietra ne mancano quattro e ad Albenga altri due. Regione e Asl hanno contribuito a tamponare questa emergenza con i concorsi promossi di recente, ma la carenza resta ugualmente molto importante. Anche per questo, abbiamo concluso un accordo con il San Martino che ci permetterà di usufruire della professionalità degli anestesisti dell’ospedale genovese”.

Ma le carenze di personale non riguardano solo gli anestesisti: “Purtroppo c’è anche una carenza di personal infermieristico legata alla redistribuzione delle attività delle varie strutture. Un esempio: pur non avendo pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva a Savona, i protocolli di Alisa impongono di mantenere una rianimazione dedicata in caso di arrivo di pazienti affetti da coronavirus. Tutto questo ha frammentato non poco la unicità del personale della terapia intensiva, con infermieri del blocco operatorio ancora ‘in prestito’ proprio alla TI. Pur essendo il blocco operatorio e la terapia intensiva riuniti sotto la stessa ‘bandiera’, in questo momento qualche unità di personale deve essere mantenuta a disposizione della terapia intensiva per vigilare sulle quattro possibili utenze in transito”.

Alla luce della pandemia, infatti, negli ospedali (ed in particolare nei reparti di emergenza e urgenza) possono transitare quattro diversi tipi di pazienti: quelli positivi al coronavirus, quelli negativi, quelli sospetti che hanno sintomi riconducibili ad esempio alla polmonite ma che non è ancora certo siano positivi o negativi o quelli “grigi” cioè asintomatici rispetto a patologie respiratorie ma che arrivano in ospedale perché traumatizzati o infartuati e non sono ancora stati “tamponati”.

Come specifica Brunetto “il mantenimento di questi quattro percorsi differenti ha un costo in termini di personale. Non è corretto dire che ‘senza pazienti Covid-positivi è possibile spostare gli infermieri’. Nel caso arrivi un paziente positivo, infatti, è necessario che in reparto ci sia personale adeguatamente preparato e un letto pronto ad accoglierlo. Senza contare che le disposizioni di Alisa prevedono che, in caso di una nuova ondata epidemica, entro 72 ore gli ospedali debbano tornare allo stesso assetto che avevano nel momento di massima diffusione del virus”.

Alla luce di tutte queste difficoltà (mancanza di anestesisti, carenza di infermieri, estrema frammentazione dell’utenza e necessità di mantenere le strutture sempre operative) la decisione di non interrompere l’attività operatoria nel mese di agosto assume un valore ancora più importante: “Quest’anno – chiosa Brunetto – il nostro personale sanitario, lo stesso che ha sopportato la prima e più forte ondata dell’epidemia, ha scelto di non andare in ferie in massa come avveniva in passato e di optare per riposi scaglionati. Ciò denota un grande senso etico e di responsabilità del quale non possiamo che essere fieri”.