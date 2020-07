Andora. Sono circa una quarantina gli esercizi commerciali tra bar ristoranti, negozi di abbigliamento e oggettistica, che hanno fatto richiesta di realizzare un dehors all’esterno del proprio esercizio commerciale o di ampliare gratuitamente quello esistente per rispettare le normative del distanziamento sociale.

Successo,dunque, per “un’agevolazione della tassazione locale, ovvero l’esonero dal pagamento della Cosap, che si è trasformata in una opportunità per rendere più il vivo il centro di Andora”.

Foto 2 di 2



“Turisti e residenti dimostrano di gradire questo nuovo allestimento – dice il consigliere delegato al commercio Corrado Siffredi – Mi complimento con i commercianti per aver trasformato una difficoltà in una risorsa, realizzando bellissimi dehors decorati con separè, tappeti rossi e piante che rendono davvero più gradevole e animato il centro di Andora anche per i passanti”.

“Molti commercianti mi hanno espresso il desiderio di poter replicare anche la prossima estate – aggiunge Siffredi – Non è escluso che si possa verificare la possibilità di modificare il regolamento se le normative nazionali ce lo consentiranno anche dopo la fine dell’emergenza Covid-19”.