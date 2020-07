Andora. Furti negli stabilimenti balneari di Andora: acciuffati anche gli altri componenti della “gang” in fuga. Inizialmente si pensava fosse un solo soggetto fuggitivo, ma in realtà erano due.

L’operazione è stata messa in atto dai militari dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Alassio, che hanno denunciato due persone, provenienti da Torino, entrambe di 30 anni.

Sono in corso, sempre a cura dell’aliquota radiomobile, ulteriori accertamenti e approfondimenti in chiave indiziaria, per rilevare la responsabilità del gruppo in ordine ad altri fatti delittuosi commessi ad Andora.

Mentre il primo degli arresti si trova in questo momento in tribunale per il processo per direttissima, telecamere, testimonianze ed altri elementi informativi sono al vaglio dei militari. L’azione di controllo del territorio dei carabinieri è sempre in corso.