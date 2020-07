Andora, appello per ritrovare Camillo: “Offriamo una ricompensa”

Andora. Camillo è un gatto di strada di color champagne con la coda spelacchiata. È molto schivo, pauroso e probabilmente si è nascosto da qualche parte dopo essere scappato – nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 luglio – dal gabbione in cui si trovata all’interno del negozio “La Banda del Bassotto”, in via dei Mille 15/a ad Andora.

“Lo stavamo curando dal 6 luglio – spiegano i titolari de’attività – ma è riuscito a liberarsi e a scappare. Abbiamo bisogno di localizzarlo per continuare a curarlo”.

“Non chiediamo di provare a prenderlo, ma semplicemente di avvisarci qualora lo avvistaste, o passando in negozio o chiamandoci a qualunque ora” concludono. I numeri da contattare sono i seguenti: 346/6200876 334/3222943. In caso di informazioni utili al ritrovamento del micio è prevista una ricompensa.