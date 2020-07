Andora. La Sezione Ponente Ligure di Accademia Kronos onlus comunica che “a seguito di numerose segnalazioni ricevute da associati e cittadini andoresi per il taglio in atto di alberature in aree pubbliche, in data 7 luglio 2020, ha fatto richiesta di accesso agli atti per consultare ed esaminare la documentazione amministrativa e tecnica (perizia agronomica) in forza della quale si stanno eseguendo gli abbattimenti e valutare la legittimità e indispensabilità dell’intervento in corso”.

“Dalla lettura degli atti ci sarà possibile meglio comprenderne i motivi e valutare le eventuali iniziative da intraprendere” spiega Accademia Kronos, che si dice “fermamente convinta che bisogna evitare il taglio indiscriminato degli alberi, mettendo in essere tutte le azioni necessarie per evitare l’imponderabile. Gli alberi sono casa di molte specie animali, specialmente in questo periodo in cui numerosi volatili nidificano tra le loro fronde. Inoltre assorbono emissioni dannose per l’uomo, abbattono il calore, con enormi benefici per tutti gli esseri viventi e non ultima riducono sensibilmente le emissioni di anidride carbonica”.

“E’ compito dei comuni programmare attentamente la gestione del verde e sostituire gli alberi abbattuti con altri compatibili con le zone urbane in cui verranno piantumati” concludono.