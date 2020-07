Anche la Croce Verde di Finalborgo rinuncia alle sue sagre: si salvano solo i “focaccini”

Finale Ligure. “Non potendo garantire il normale svolgimento delle sagre e la sicurezza assoluta sia dei volontari che del gentile pubblico che ogni anno ci onora della sua visita, nel rispetto delle attuali normative precauzionali di distanziamento per il COVID 19, ci vediamo costretti per l’anno in corso ad annullare sia lo svolgimento della sagra di Luglio, una delle più vecchie della regione, che quella di agosto, che effettuiamo in collaborazione con il Centro Storico”.

Lo comunica la Croce Verde di Finalborgo, aggiungendo dunque altre due manifestazioni al lungo elenco di eventi cancellati in questa estate 2020.

“Nella speranza che per il prossimo anno questa maledetta pandemia (che ci ha visto negli ultimi mesi in prima linea) sia superata, quest’anno abbiamo deciso di ricordare solamente una delle nostre ormai storiche tradizioni. Sabato 18 e domenica 19 luglio, dalle 18 alle 21 circa in Piazza Milite Ignoto in collaborazione con la magnifica associazione ‘I Nostri Vegi du Burgu’ che da anni ci onora della sua gentile collaborazione, produrremo e venderemo i loro rinomati ‘Focaccini del borgo’. Solo per la tradizione, che ormai da 53 anni nella ricorrenza della festività della Madonna del Carmine ci vede come organizzatori di una delle più longeve sagre della nostra regione. Grazie fin da ora a tutti quelli che ci onoreranno della loro partecipazione”.