Altre due riconferme al Ceriale, un nuovo arrivo per la Baia Alassio

Ceriale. Il Ceriale, squadra che disputa il campionato di Promozione, ha ufficializzato altre due riconferme.

Dopo essere cresciuto nel settore giovanile biancoblù e aver fatto tanta gavetta, l’anno scorso si era meritatamente guadagnato la maglia numero 1. In questa stagione non poteva non essere riconfermato a difendere i pali del Ceriale il portiere classe 2000 Matteo Ebe. “Ogni anno bisogna migliorare – afferma -. Insieme al mister, ai compagni e alla società sono pronto a crescere tecnicamente, caratterialmente e umanamente per dare il massimo in campo e fuori”.

Nel progetto di creazione di una rosa ringiovanita rientra la figura di Francesco Maxena. Centrocampista classe 2000, è un atleta con una grande corsa e che si spende tantissimo per la squadra. “Sono contento di essere rimasto in questo gruppo che fin da subito mi ha accolto benissimo – dichiara -. L’infortunio dell’anno scorso mi ha tenuto fermo proprio in un momento in cui stavo trovando il mio spazio. Spero di rifarmi in questa stagione ed essere tra i protagonisti in campo“.

In Prima Categoria, nuovo arrivo alla Baia Alassio. Si tratta di Matteo Gentile (nella foto), attaccante classe 1998. Cresciuto nelle giovanili della società giallonera, ha esordito a 16 anni in Serie D nel Vado, per poi passare al Finale dove è rimasto per due stagioni vincendo un campionato di Eccellenza. Quindi un’esperienza alla Loanesi San Francesco in Promozione dall’estate 2017 e il passaggio al Ceriale nel dicembre 2018. Una decina di giorni fa la Loanesi aveva annunciato il suo ritorno, ma ora è ufficiale che giocherà nella Baia Alassio.