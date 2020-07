Alopecia, dal Consiglio regionale ok al contributo per l’acquisto di una parrucca

Regione. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la proposta di legge 251 “Interventi di assistenza protesica a favore di persone affette da alopecia. Contributo economico per l’acquisto di una parrucca” presentata da Matteo Rosso (Fratelli d’Italia) e successivamente sottoscritta da tutti i gruppi. Il provvedimento intende sostenere, migliorandone la qualità di vita, le persone affette dalle seguenti patologie: alopecie primitivamente cicatriziali (permanenti) congenite e acquisite e da altre condizioni morbose.

La Regione riconosce, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a coloro che sono affetti da alopecia derivante da una delle patologie elencate nelle legge e sono residenti in Liguria un contributo pari all’80 per cento fino ad un massimo di euro duecentocinquanta per l’acquisto di una parrucca. Il contributo è erogabile una sola volta ogni due anni. Il contributo è erogabile, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a coloro che abbiano un reddito lordo annuo ISEE pari o inferiore a euro diecimila.

La richiesta del contributo è formulata su prescrizione medica. Con propria deliberazione, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigoredella legge, la Giunta regionale stabilisce le modalità di richiesta e di erogazione del contributo. Agli oneri derivanti dall’attuazione della legge, quantificati in euro 10 mila euro, per l’esercizio 2020 si provvede con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2020-2022 alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Matteo Rosso ha dichiarato: “Oggi facciamo una cosa bella per tutti i liguri e per chi soffre” e ha ringraziato il colleghi che hanno sottoscritto la sua proposta di legge.