Cairo Montenotte. “La Filippa”, la discarica di nuova generazione per rifiuti non pericolosi con sede a Cairo Montenotte, si è arricchita di una nuova area verde, adiacente alla palazzina uffici e a Strada Ferrere: “Il Giardino di Casa”. Tempo fa i fratelli Massimo e Carlo Vaccari avevano deciso di trasformare un piazzale industriale, prima utilizzato come parcheggio e deposito, in un’area dove svolgere attività di lavoro all’aperto e dove, volendo, poter trascorrere quei momenti di pausa e di ristoro che scandiscono il tempo vissuto insieme in azienda.

Subito dopo il lockdown, l’azienda ha accelerato i lavori per poterne usufruire anche facilitando la nuova operatività imposta dalle norme di distanziamento e prevenzione anti-Covid e quella che doveva essere una zona meeting outdoor attrezzata si è trasformata in qualcosa di più: il vecchio piazzale, pur rimanendo un luogo di lavoro, ha cambiato pelle e ha scoperto la sua anima, che parla di sostenibilità ed economia circolare, ed è diventato un giardino, da vivere, ma anche da condividere. L’area si è arricchita di alberi, staccionate, portabiciclette in legno e tronchi per sedersi.

La saletta riunioni all’aperto è ombreggiata e protetta dalla pioggia, dotata di rete wifi free, prese di ricarica per smartphone e PC, dock station, illuminazione crepuscolare e dispone di una bella fontanella di acqua potabile per riempire le borracce.

C’è anche un frutteto, dove insieme all’albicocco, al susino, al ciliegio e al fico è stato piantato anche l’albero del caco, conosciuto come l’albero della pace.

“Quando ideiamo, progettiamo, realizziamo, anche cose semplici, utilizziamo il nostro strumento preferito che è la sostenibilità, vissuta e applicata come un convertitore di valore – ha dichiarato il presidente de La Filippa Massimo Vaccari – e così è successo che non ci è bastato trasformare da ‘negativo’ a ‘positivo’ l’impatto visivo del vecchio piazzale sterrato e cementato, ma abbiamo aggiunto altri valori positivi: economia circolare, riqualificazione e valorizzazione del territorio, inclusione, valore condiviso e funzione sociale”.

“Il Giardino di Casa” è utilizzato da “La Filippa” per meeting e attività ricreative, ma è aperto anche a vicini e passanti che possono usufruire delle sue dotazioni e dei suoi servizi.