In piena Fase 3 si è svolta con grande successo ed unanimi consensi la prima rassegna calcistica giovanile dedicata ai ragazzi nelle leve 2007/2008/2009.

All’interno della struttura ludico-sportiva Zeronovanta di Altare in provincia di Savona dove già ha preso il via dal 6 luglio l’Educamp del Coni (versione smart) una vera imperdibile occasione di giochi e sport per bimbi, da domenica 19 sino a martedì 21, nella fascia serale dalle 18.30 alle 21.30, si sono incontrati per dar luogo ad una kermesse deprivata di contenuti agonistici, quattro gruppi appositamente creati per riempire il vuoto venutosi a creare durante il lockdown.

Perfetta è risultata l’organizzazione curata nei minimi dettagli dalla Asd FD Football Management del presidente Fabrizio Dotta e della sua impeccabile vice Caterina Pera che oltre a garantire efficienza estrema hanno preso in grande considerazione i parametri e le prescrizioni legati all’emergenza Covid-19 (Coronavirus) in merito all’igienizzazione, alla sanificazione e al garantire il corretto distanziamento fisico, coadiuvati nel compito dal qualificato direttore tecnico/sanitario dott. Felicino Vaniglia appositamente formato.

Siamo estremamente orgogliosi e soddisfatti di poter affermare che grazie al nostro contributo e all’eccezionale appoggio ottenuto attraverso l’affiliazione all’ente di promozione Libertas del presidente cav. Roberto Pizzorno, questo nostro territorio, nonostante le difficoltà logistiche create dall’epidemia, sta provando a ritornare gradualmente ed in sicurezza alla normalità.

Un grazie sentito va ai gruppi spontanei che con con slancio e condivisione di intenti hanno aderito al progetto: il loro entusiasta supporto sta alla base del ritorno positivo ottenuto da questa prima edizione affrontata con la speranza di dare un prezioso contributo culturale e morale al percorso di rinascita di tutti i piccoli partecipanti e dei loro rispettivi genitori. Cercare di tornare insieme verso la nostra normalità quotidiana rispettando le regole e soprattutto divertendosi è stato l’obiettivo primario.

Sul campetto sintetico a 5, e non solo, c’è stato modo di esibire le proprie qualità individuali e collettive e alla fine tutti a far festa, con l’Asr Canterita Samp che ha primeggiato per spirito di squadra, talento e fantasia. Nessuna delle normative emesse dal DPCM stilato dalla Regione Liguria non è stata rispettata: l’entrata in campo è avvenuta separatamente, dopo che a tutti i giocatori una volta registrati e stata misurata la temperatura corporea attraverso un termoscanner, così come i palloni sono stati periodicamente igienizzati.

Le coppe consegnate al termine della Rassegna hanno avuto un valore meramente simbolico come pure i riconoscimenti e le attestazioni di merito. Una gran bella festa insomma all’insegna del “Forza, che ce la faremo!”. Si conta di replicare incoraggiati dalla buona riuscita.