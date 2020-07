Alessandro Revello sbarca all’Olimpia Carcarese

Carcare. Per la stagione 2020/2021 l’Olimpia Carcarese potrà contare anche su un giovane di esperienza: Alessandro Revello. Il centrocampista, classe 1999, ha militato nelle giovanili del Savona e all’età di 17 anni ha esordito in Serie D con la prima squadra biancoblu. Successivamente ha trascorso due stagioni in Eccellenza con la maglia dell’Albenga. Per dedicarsi agli studi universitari, ha poi deciso di abbandonare temporaneamente il calcio e ora è pronto per una nuova avventura.

“Alessandro è un giovane con le spalle larghe, in quanto si è già affacciato in piazze importanti, perciò lo riteniamo adatto a rivestire un ruolo importante nella Carcarese della prossima stagione. Con lui ci eravamo già parlati a gennaio ed oggi sono felice che sia ufficialmente un giocatore biancorosso”, svela il diesse Gandolfo.

Felicità condivisa da Revello: “Non tutte le società sono disponibili a dare fiducia ad un giocatore fermo da due anni. Sono contento di essere qua, il progetto mi piace e spero di poter dare il mio contributo”.

La Carcarese era nel destino del giovane; infatti il nonno Sestilio Fiorucci, detto “Fiori” o “Augusto”, è stato capitano e leggenda della società biancorossa negli anni 50’ e 60’, quando le sue micidiali incursioni sulla fascia hanno fatto emozionare tutti i tifosi che hanno avuto il piacere di conoscerlo e vederlo giocare.

“Il presidente Dino Vercelli e la società tutta ti danno il benvenuto in biancorosso!”.

Foto Olimpia Carcarese