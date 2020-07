Alcol a minori, licenze sospese ad un bar di Alassio e ad un locale a Finale Ligure

Alassio/Finale L. Nella mattinata odierna, il personale del Commissariato di Alassio ha dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Savona, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nei confronti di un bar del centro di Alassio, a cui è stata disposta la sospensione della licenza per 5 giorni.

Il provvedimento, adottato in regime d’urgenza, è stato emesso nell’ambito dell’intensificazione dei controlli di prevenzione, finalizzati ad arginare il fenomeno del consumo di alcolici nei minori.

Nel caso specifico, infatti, la titolare del locale è stata denunciata alla Procura della Repubblica per aver somministrato una bevanda alcolica ad una quattordicenne, nonché sanzionata a livello amministrativo per aver venduto bevande alcoliche a minorenni di età compresa fra i 16 ed i 18 anni.

Inoltre, licenza sospesa per tre giorni ad un locale di Finale Ligure: il titolare di un esercizio del centro finalese era stato sanzionato dalla polizia locale per avere ceduto bevande alcoliche a minori e per mancato rispetto delle vigenti disposizioni anticontagio.

Il titolare era stato quindi segnalato alla Questura di Savona per la sospensione temporanea della licenza di vendita ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. E il provvedimento del Questore è arrivato ed è stato notificato questa mattina dagli agenti.

Per tutta l’estate proseguiranno le azioni di controllo e gli accertamenti sulla sommnistrazione di bevande alcoliche ai minori nei vari locali ed esercizi del savonese.