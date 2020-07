Albissola Marina, riapre lo Sportello Antiviolenza Alda Merini: “Triplicati i casi di violenza tra le mura di casa”

Albissola Marina. Dopo il lungo e faticoso lockdown, lo Sportello Antiviolenza Alda Merini di Albissola Marina è pronto per riaprire le sue porte alle vittime di violenza.

Da domani, giovedì 2/7, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, riprenderà l’appuntamento settimanale presso la sede operativa di Piazza Sisto IV, durante il quale, chiunque ne avrà necessità, potrà trovare due volontarie formate, pronte all’ascolto e al sostegno.

Il martedì, solo su appuntamento, sarà possibile incontrare gli psicologi e gli avvocati che collaborano con lo Sportello e sono a disposizione degli utenti, per i primi colloqui, del tutto gratuitamente: “Sono ormai stati divulgati i dati statistici secondo cui la convivenza forzata ha triplicato i casi di violenza tra le mura domestiche – spiegano dallo sportello antiviolenza Alda Merini -. Venendo meno le attività lavorative e di svago, le pressioni e lo stress quotidiano sono stati amplificati e sono divenuti piccole bombe ad orologeria, pronte ad esplodere contro la parte più debole della famiglia, sia esso una donna, un anziano o un bambino”.

Per questi motivi lo Sportello Antiviolenza Alda Merini ha continuato la sua attività di assistenza ed ascolto durante tutto il periodo di emergenza COVID – 19 grazie alle sinergie con i volontari che si sono messi a disposizione con le proprie utenze telefoniche per poter essere reperibili 6 giorni su 7, dalle 9 alle 21.

Lo Sportello non si è mai fermato neppure con la formazione dei nuovi volontari. Grazie alla tecnologie è proseguito con larga adesione il corso di formazione iniziato a febbraio 2020 nonchè gli incontri in supervisione. La prima parte del corso si sta chiudendo in questi giorni e riprenderà in presenza a partire dal mese di settembre.

Lo Sportello Antiviolenza Alda Merini ODV è aperto il giovedì dalle 15 alle 17 o su appuntamento il martedì pomeriggio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 371 3308770.