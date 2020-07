Albissola Marina. Dopo la conclusione dei lavori in località Galaie, Albissola Marina si fa bella con un altro cantiere che chiuderà i battenti entro la prossima settimana. Ci troviamo sulla Passeggiata degli Artisti, dove, accanto al tradizionale pavimento artistico che vanta grandi nomi nel panorama storico-artistico di Albissola Marina, sono state sistemate le aiuole.

“A essere riqualificate complessivamente sono dieci aiuole nel tratto che va dal monumento ai caduti fino ai Bagni Acqua Limpida – spiega l’assessore Luigi Silvestro – Il progetto, seguito dall’architetto Pavanello e dai dottori forestali Botta e Susini, prevede la piantumazione di circa 1600 mq di prato nuovo, 252 nuove essenze, di cui 24 nuove alberature, con una preferenza (come vuole la tradizione) per i palmizi, ma di una tipologia più robusta”.

Foto 3 di 6











“Abbiamo cercato di inserire anche piante di diversa tipologia per evitare le monoculture (ulivi, falsipepe, carrubi, acacie), senza trascurare piante che offrano una macchia di colore alla passeggiata, riservando un’attenzione particolare agli aspetti estetici” aggiunge l’assessore albissolese.

“I lavori – come spiega il sindaco della città Gianluca Nasuti – sono stati finanziati con i fondi destinati agli ingenti danni su buona parte del lungomare, causati dalla mareggiata del 2018. L’intero progetto di restyling avrebbe dovuto concludersi in tempi minori, ma il lockdown ha allungato i tempi. Tuttavia, riusciamo, come da previsioni, a concludere i lavori in tempo“.

L’amministrazione, inoltre, sempre sulla Passeggiata degli Artisti ha provveduto a installare una trentina di nuovi punti luci a led all’altezza della Flaca – grazie al bando ottenuto sull’efficientamento energetico – mentre il prossimo autunno si proseguirà con l’installazione su un tratto più esteso del territorio, con un’altra trentina di pali della luce.

In occasione, il sindaco e l’assessore al verde pubblico si definiscono molto soddisfatti del lavoro svolto e del nuovo volto che avrà la Passeggiata degli Artisti.