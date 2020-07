Albissola Marina ParkNoProblem Ahi ahi ahi

E’ stato inaugurato da poco il nuovo parcheggio di Albissola in via delle Industrie.

Il nome , Parknoproblem, probabilmente si riferisce agli incassi facili per le multe applicate dalla polizia municipale: la cartellonistica che dovrebbe spiegarne il regolamento è alquanto sibillina : riporta il logo del parchimetro a pagamento, definisce il periodo di applicazione (1 giugno fino 30 Settembre), definisce l’orario 8- 24 e poi riporta la seguente frase ” Eccetto autorizzati lunedi – venerdi escluso i festivi” al che io che ho la colpa di avere una sola laurea capisco che si debba pagare nei giorni dal lunedi al venerdi eccetto i festivi ma essendo Sabato 11 luglio il giorno in cui mi sono imbattuta in questo parcheggio, credevo fosse gratis. Ovviamente mi sbagliavo ed infatti una macchina riportava in bella vista una multa per mancato pagamento del parcheggio occupato proprio lo stesso Sabato!

Ora se si vuol far capire come funziona basta scriverlo in Italiano corretto senza tanti giri di parole!!!!

Il vigile al quale ho chiesto spiegazioni mi ha confermato che aveva già avuto qualche problema ed altri avevano chiesto chiarimenti in merito a cartelli posti anche in altri parcheggi ….. (chissà come mai!?!) .

Consiglio di sostituire od integrare gli attuali cartelli scrivendo semplicemte :” a pagamento dal sabato alla domenica dalle ore … alle ore… escluso mezzi autorizzati”

Se risulta scritto il contrario forse non si capisce!

Una cittadina speranzosa.