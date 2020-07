Albissola Marina. Dopo quattro mesi di chiusura dovuti all’emergenza sanitaria Covid-19 la Casa Museo Jorn riparte per la stagione estiva: da sabato 11 luglio (ore 10 – 13 e 16 – 20) i visitatori potranno tornare a godere dello splendido parco e museo con un’incredibile vista sul golfo di Savona. Alcuni accorgimenti permetteranno la visita in sicurezza: sarà obbligatorio l’uso della mascherina e gli ingressi agli edifici saranno contingentati ma non sarà necessaria prenotazione per la visita libera.

L’Associazione Amici di Casa Jorn, che gestisce gli spazi della casa donata dall’artista danese Asger Jorn perché diventasse un museo, un giardino pubblico e un luogo di continua riflessione sulle arti, ha curato durante questi mesi la relazione a distanza con i suoi visitatori tramite i canali social del museo, che si sono trasformati diventando una vera e propria piazza virtuale per mantenere un costante dialogo con il nostro pubblico.

Foto 3 di 4







La reazione ai tanti contenuti proposti, legati alla vita e all’arte di Asger Jorn ma anche al fermento artistico che da sempre contraddistingue Albissola Marina, è stata eccezionale. Ora la narrazione continua al museo grazie ad un’iniziativa speciale pensata proprio in occasione della riapertura: a partire da domenica 12 e per tutte le domeniche di luglio sarà infatti possibile prenotare una visita guidata a prezzo ridotto (prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti scrivendo a amicidicasajorn@gmail.com o sulla pagina Facebook “Casa Museo Jorn”).

Dalle 18:30 i visitatori potranno approfittare dell’accompagnamento di una guida specializzata per scoprire le curiosità di una casa d’artista tanto particolare sulle colline di Albisola e lasciarsi ispirare dai colori, dalle forme, dai materiali e dalla natura incantevole.