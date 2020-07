Alberi pericolosi abbattuti ad Andora, il Wwf chiede l’accesso agli atti

Andora. Dopo i residenti, i turisti ed i proprietari di seconde case, ora anche il Wwf di Savona si scaglia contro la decisione del Comune di Andora di abbattere alcuni alberi “a causa della pericolosità accertata da una perizia di un agronomo”.

L’associazione ambientalista ha presentato presentato al Comune un’istanza di accesso agli atti autorizzativi per l’abbattimento di 70 alberi.

“A fronte degli tagli in corso sul territorio urbano comunale di Andora e di segnalazioni di diversi residenti e non preoccupati per il taglio di alberature nella stagione estiva, il Wwf Savona ha presentato al sindaco del Comune di Andora formale istanza di accesso agli atti amministrativi ed endoprocedimentali e relativi allegati riguardo le autorizzazioni rilasciate”.

“Inoltre ha chiesto copia delle perizie agronomiche, delle verifiche sulle condizioni fito-statiche e delle prove di trazione degli esemplari arborei interessati”.