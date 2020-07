Albenga, Tomatis (Lega): “Bidoni dell’umido e incivili trasformano il centro storico in una cloaca”

Albenga. “Centro storico invaso da topi e fetore, a cui contribuiscono anche tanti incivili che orinano nei vicoli, contribuendo a trasformare la ‘città vecchia’ in cloaca a cielo aperto”.

La denuncia porta la firma del consigliere comunale della Lega di Albenga Roberto Tomatis, che ha proseguito: “Il centro storico, invaso sistematicamente dai mastelli dell’umido, esposti e ritirati dai commercianti ed esercenti in maniera disordinata, è anche sporco e maleodorante. Soprattutto in alcune zone dove si concentra la movida”.

“Per non parlare dei topi che circolano liberamente, attirati dall’umido che ristoratori e baristi espongono già dalle prime ore della giornata fuori dal proprio locale. Anche perché molti non sono dotati degli spazi necessari per depositarlo prima della sera quando bisognerebbe metterlo nel mastello all’esterno per essere ritirato la mattina seguente”.

E il consigliere leghista ha voluto così sollecitare l’amministrazione “affinché intervenire al più presto su una problematica destinata a far discutere a lungo, modificando e potenziando il servizio di pulizia e di spazzamento delle strade e delle piazze principali della città”.

“Il caldo di questi giorni contribuisce ad aumentare il fetore che, già dalle prime ore del mattino, costringe la gente a tapparsi letteralmente il naso per evitare di svenire dalla puzza che caratterizza il nostro bellissimo centro storico, – ha aggiunto ancora Tomatis. – Purtroppo i tanti incivili che si permettono di urinare dove capita senza preoccuparsi delle conseguenze e l’odore che proviene dei mastelli con l’umido fanno il resto e così l’immagine di una città come la nostra che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della Riviera si trasforma in una ‘grande cloaca’ a cielo aperto”.

“Invito pertanto il sindaco Riccardo Tomatis a darsi subito da fare e a trovare un accordo con Sat affinchè venga intensificato e potenziato il servizio di lavaggio delle strade da effettuare con l’idropulitrice e con tanto di igienizzanti come avviene nella città di Alassio e non con la sola spazzatrice elettrica. La nostra città sta già soffrendo un grave problema di ordine pubblico per ora rimasto irrisolto e su cui i cittadini stanno aspettando risposte da mesi e non merita di essere penalizzata anche a livello turistico per un’immagine indecorosa che non gli si addice”, ha concluso il consigliere della Lega di Albenga.