Albenga. Questa mattina in Municipio si è tenuto un incontro tra amministrazione comunale e Provincia per valutare ogni possibile soluzione e alternativa al fine di reperire spazi idonei per gli istituti secondari superiori ingauni in merito alla ripresa del nuovo anno scolastico a seguito dell’emergenza Covid-19.

All’incontro erano presenti il sindaco Riccardo Tomatis, l’assessora comunale Simona Vespo, la consigliera comunale Martina Isoleri, il tecnico del Comune Luca Sola e per la Provincia il vicepresidente Francesco Bonasera e l’ingegner Briano. Sono state rappresentate ed evidenziate alcune problematiche e criticità, in particolare l’aspetto maggiormente discusso è stato quello della valutazione di eventuali interventi per il recupero di spazi e aule, vista la necessità di garantire il distanziamento tra gli studenti.

Foto 3 di 4







“In piena collaborazione con la Provincia e i dirigenti scolastici, che come amministrazione abbiamo incontrato già in diverse occasioni, stiamo cercando ogni possibile soluzione per reperire spazi idonei ad alunni e studenti in considerazione delle nuove disposizioni antiCovid-19 – afferma Tomatis – Nei prossimi giorni effettueremo ulteriori sopralluoghi e verifiche per valutare le diverse opzioni che stiamo già prendendo in considerazione”.

“La missione di oggi è trovare, insieme al sindaco di Albenga, che ringrazio per la collaborazione, gli spazi che ci sono stati richiesti durante la conferenza di servizi tenutasi alcuni giorni fa”, aggiunge infine Bonasera.