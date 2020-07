Albenga, ripartono i lavori al ponte Rosso interrotti dal lockdown

Albenga. Dopo il periodo di lockdown riparte la seconda fase di manutenzione straordinaria del ponte Viveri che, lo ricordiamo, prevede la riverniciatura completa dell’arcata e di tutte le parti metalliche dello stesso.

Per eseguire l’intervento sarà necessario preventivamente lavare ad alta pressione la struttura. Questa fase di lavorazione, che durerà dal 6 al 10 luglio, renderà necessaria la chiusura al traffico veicolare del ponte in entrambi i sensi di marcia dalle ore 8 alle ore 18. La viabilità veicolare ordinaria, pertanto, in tale periodo, dovrà deviare verso la tangenziale percorrendo la SS1. Sarà consentito invece il transito dei veicoli in servizio di emergenza e ai pedoni (per quest’ultimi il transito sarà regolato secondo le esigenze di lavorazione).

“Nei cinque giorni in cui dovrà essere effettuato il lavaggio ad alta pressione si potrebbero verificare dei disagi al traffico – affermano il sindaco Riccardo Tomatis e il vicesindaco Alberto Passino – A tal proposito chiediamo la collaborazione e comprensione dei cittadini, precisando che non si poteva più aspettare ad eseguire l’intervento per rispettare gli obblighi contrattuali esistenti. L’intervento è assolutamente necessario non tanto per un motivo estetico quanto per la sicurezza strutturale”.

“Abbiamo cercato, in collaborazione con la ditta che esegue i lavori, di studiare la soluzione che creasse il minor disagio possibile agli utenti – concludono – Questa seconda fase dell’intervento, ad esclusione dei cinque giorni necessari per il lavaggio, avverrà senza la necessità di modificare la viabilità. Il ponte Viveri sarà quindi aperto in entrambi i sensi si marcia”.