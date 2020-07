Albenga, proseguono i lavori di miglioramento della rotonda su viale Martiri della Foce

Albenga. Proseguiranno per circa due settimane i lavori alla rotonda stradale sita all’intersezione tra viale Martiri della Foce e via Gin Noberasco.

Il cantiere è realizzato attraverso un progetto promosso dall’associazione Zonta Club Alassio-Albenga in compartecipazione con l’amministrazione comunale.

L’intervento è stato pensato per migliorare esteticamente la rotonda attraverso il posizionamento di porfido utilizzato anche per la Reggia di Venaria e di una targa in onore delle donne zontiane.