Albenga, Pollio replica a Ciangherotti sulla differenziata: “Allarmismi inutili, stravolge le cose a suo piacimento”

Albenga. “La riflessione sulla raccolta dei rifiuti ad Albenga va fatta con serietà responsabilità e onestà intellettuale, senza stravolgere il senso delle cose a proprio piacimento”. Con queste parole l’assessore all’ambiente Gianni Pollio replica al consigliere di minoranza Ciangherotti sul tema raccolta differenziata dopo le critiche di ieri (leggi).

“I cittadini albenganesi non sono stati costretti a fare la raccolta dei rifiuti porta a porta perché tutti hanno le postazioni di vicinato dove possono conferire tutti i giorni, h 24 – spiega Pollio – Devono differenziare i rifiuti per il bene dell’ambiente. Non è vero che devono tenere i rifiuti in casa, devono solo differenziare per il bene comune, ma ripeto possono conferire tutti i giorni, come già stanno facendo”.

“Anche nelle frazioni ci saranno i bidoni condominiali o per gruppi di condominio,come già avviene, tranne alcune case singole che hanno loro chiesto il porta a porta. Credo non sia serio ed onesto creare allarmismi inutili che vengono sempre smascherati dalla realtà delle cose” conclude il consigliere.