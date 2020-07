Albenga, notti insonni a causa del dj di un bar

Buongiorno,

Notti insonni, ma non certo “Notti Magiche” per i goal di Totò.

Ho appena terminato un soggiorno di una settimana

presso la città di Albenga al Camping Italia.

Tutto bene: l’accoglienza, il mare, la focaccia, i ristoranti, il centro storico..

ma in vacanza c’è anche voglia di riposare la sera…

Questo non è successo perchè FINO ALL’ALBA si sentiva

chiaramente i dischi e le voci dei DJ di una vicina “discoteca/bar/ all’aperto”

rendendo impossibile dormire.

Ma non esistono limiti di tempo alle aperture/chiusure?

Ma non esistono limiti di decibel?

Ho acquistato anche i tappi per le orecchie, ma il suono era un costante sottofondo

FASTIDIOSISSIMO…

Penso proprio che non verrò mai più in vacanza per un comportamento “poco civile” e rispettoso verso gli altri

e parlando con altre persone turisti e locali mi hanno confermato che non è episodico

ma una costante…

Forse avrete i giovani contenti che ballano, ma perderete molti altri clienti

disposti a pagare le vacanze con tutti gli annessi e connessi.

Mi spiace

Angelo Bozzola