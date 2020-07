Albenga, lo spettacolo “Sale d’attesa” raccoglie 1.350 euro per lo Sportello Antiviolenza “Artemisia Gentileschi”

Albenga. Ha incassato 1.350 euro la messa in scena dello spettacolo “Sale d’attesa” tenutasi all’Arena del Mare di Albenga. Il denaro sarà devoluto al Centro Antiviolenza “Artemiasia Gentileschi” di Albenga. La manifestazione è stata organizzata dallo stesso Centro con l’Aps #cosavuoichetilegga, il patrocinio del Comune di Albenga e il sostegno dello Zonta Club di Alassio-Albenga.

Gli organizzatori rivolgono “un grande applauso al pubblico ingauno, e non solo, che ha riempito la platea dell’Arena del Mare presso il seminario vescovile. Un grande applauso a chi ha scritto, diretto, interpretato uno spettacolo fatto per approfondire ma reso con apparente leggerezza dalle attrici”.

“Un ringraziamento speciale va a chi ci ha aiutato a rendere tutto questo realizzabile: a #cosavuoichetilegga per aver donato lo spettacolo. Grazie a Graziella Ghezzi, Susy Minutoli, Paola Paolino, Irene Ciravegna, Loredana Polli, Monica Maggi, Daria Pratesi, Carlo Deprati, Michele Marziano e Claudio Cepollina. Un grazie al Gruppo Alpini di Albenga per l’aiuto ed il sostegno per l’ingresso e a tutti i volontari che ci hanno aiutato. Un ringraziamento per l’aiuto per il servizio prenotazione: Fotottica del Borgo, Libreria San Michele, Calzature Benati, Bagni Albenga, Intimamente. Al Miniservice di Alessandro Mazzitelli, alle attività commerciali hanno dato un contributo Studio Fisio, Internouno, Vittorio Maida Parrucchiere, Bagni Albenga. un ringraziamento speciale a Mario Mesiano del Teatro Ambra per la grande disponibilità”.

“A fine serata abbiamo ringraziato Brunello Brunetto, primario del reparto di rianimazione dell’ospedale San Paolo di Savona e tutto il suo staff, presente in sala per vedere lo spettacolo, per l’encomiabile lavoro svolto nella lotta contro il Covid 19”.