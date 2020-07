Albenga. Questa mattina presso l’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga il supremo comandante del Gran Capitolo Italiano del Rito Moderno (ritualità massonica affiliata al Grande Oriente d’Italia, Massoneria Universale di Palazzo Giustiniani) Cesare Cometto consegnerà, a nome della Loggia George Washington, un videolaringoscopio McGrath di ultima generazione (compreso opportuno set di lame dedicate). Uno strumento particolarmente avanzato utile per far fronte alle criticità più delicate, per l’incubazione durante le crisi respiratorie.

A prendere in consegna l’apparecchio sono stati il direttore del dipartimento di Anestesia e Rianimazione della Asl 2 savonese, Brunello Brunetto, e il direttore della medesima struttura nell’ospedale ingauno, Paolo Marin.

“La donazione di un video laringoscopia di ultima generazione è il frutto di una delle prerogative della Massoneria del Grande Oriente d’Italia – spiega Cometto – Contrariamente a quanto molte persone pensano, non ci occupiamo solamente della solidarietà interna, abbiamo ben presenti le necessità del mondo esterno alla Massoneria. Ad ogni riunione confermiamo che lavoriamo al bene e al progresso dell’umanità”.