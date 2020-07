Albenga, iniziati i lavori di riverniciatura del ponte Rosso

Albenga. Sono iniziati questa mattina i lavori di ristrutturazione del ponte Rosso (o ponte Viveri), seconda fase di manutenzione straordinaria che prevede la riverniciatura completa dell’arcata e di tutte le parti metalliche dello stesso.

Per eseguire l’intervento sarà necessario preventivamente lavare ad alta pressione la struttura. Tale operazione durerà da oggi a venerdì 10 luglio e renderà necessaria la chiusura al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia dalle ore 8 alle ore 18. La viabilità veicolare ordinaria dovrà pertanto deviare verso la tangenziale percorrendo la Strada Statale 1. Sarà consentito invece il transito dei veicoli in servizio di emergenza mentre per i pedoni e i ciclisti il transito sarà regolato secondo le esigenze.

“Non era più possibile posticipare questi lavori per ragioni contrattuali – afferma il sindaco Riccardo Tomatis – Erano già previsti in autunno, quando sono stati effettuati gli interventi strutturali, poi però a causa del maltempo si è verificata la frana in salita Madonna di Fatima, ossia via san Calocero, e si è dovuto quindi intervenire su quella criticità e non era possibile bloccare le due strade contemporaneamente. Inoltre c’è stato anche il blocco dei cantieri pubblici a causa della pandemia da Covid-19”.

“Mi rendo conto che ci sarà qualche disagio alla viabilità ma faccio appello ai miei concittadini albenganesi affinché siano collaborativi a fronte del recupero del colore originale del ponte – è l’invito del primo cittadino – La verniciatura non è un intervento solo di tipo estetico ma anche per mettere in sicurezza le strutture metalliche del ponte. Mi auguro che il cantiere proceda velocemente e che per il prossimo fine settimana tutto sarà di nuovo prima, con il nostro ponte di nuovo rosso”.