Albenga. Domenica scorsa si sono tenuti il taglio del nastro e l’intitolazione ufficiale della rotonda su via Martiri della Foce quale dono del Club Zonta Alassio-Albenga alla città di Albenga.

Alla cerimonia, in forma ristretta, hanno partecipato il sindaco Riccardo Tomatis, l’assessore alla Viabilità Mauro Vannucci, la consigliera comunale delegata alle Associazioni Martina Isoleri, la vice Area Director Distretto 30 Area 03 Renata Vallò, la vicepresidente Laura Dagnino in rappresentanza della presidente in carica Antonella Raimondi, la past president Giusy Nalbone e una piccola delegazione di socie.

Il rifacimento dell’area spartitraffico è avvenuto in diciotto giorni, con un aumento di cinque, necessari per la fase di riposo del porfido di copertura. L’attuale forma si è resa necessaria a causa della presenza di ben cinque pozzetti dei sottoservizi stradali e sulla cima è stata posizionata una targa raffigurante il simbolo dell’associazione, composto da una sovrapposizione di cinque simboli e tratto dall’idioma degli indiani Sioux che significa “onesto e pieno di fiducia”.

Il simbolo rappresenta un gruppo di donne che ricoprono responsabilità professionali, fedeli allo stesso ideale di servizio e comprensione mondiale e che sono spinte solo da motivazioni oneste e degne di fiducia.

L’idea è nata per onorare l’impegno di Zonta International e delle circa 30mila zontiane distribuite nel mondo, che hanno celebrato, nel biennio di attività della presidente Giusy Nalbone, i 100 anni di fondazione. Donne impegnate quotidianamente in azioni e progetti volti al miglioramento dei diritti delle donne in ambito legale, politico, economico sanitario e professionale, perseguendo la giustizia e il rispetto universale per i diritti umani e le libertà fondamentali.

La vicepresidente Laura Dagnino e la past president Giusy Nalbone, promotrice dell’intervento, hanno ringraziato l’amministrazione comunale per la disponibilità ricevuta e la sensibilità dimostrata alla loro volontà di mettere in risalto il lavoro che da anni le donne svolgono, spesso senza il giusto riconoscimento.

Il club, nato nel 1976, non è nuovo ad iniziative di questo genere: si ricordano il restauro dei leoni in piazza dei Leoni, il restauro della Cappelletta di Alassio, la fondazione dello Sportello Antiviolenza “Artemisia Gentileschi”, ora centro antiviolenza, l’istituzione dell’Unitre di Alassio, il restauro delle pale d’altare della Chiesa Santa Maria Infontibus, l’assegnazione di numerose diverse di studio.