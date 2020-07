Albenga, in centro storico tornano le occasioni di shopping di “Tantu au Muggiu”

Albenga. Oggi e domani il centro storico di Albenga si animerà di bancarelle all’aperto con le innumerevoli occasioni di shopping proposte dai commercianti, i cui negozi resteranno aperti fino alle 23.

Lo “svuotatutto” della manifestazione “Tantu au muggiu” sarà una occasione da non perdere sia per i residenti che per i turisti.

“Passeggiando tra le vie del centro sarà possibile fare i propri acquisti o anche solo curiosare tra gli straordinari negozi in grado di proporre offerte adatte a tutti”.