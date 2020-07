Albenga In estate si svolgerà un torneo di street-soccer. L’appuntamento ludico è fissato nel fine settimana del 22 e 23 agosto, dalle 10 del mattino alle 21 della sera, in via Martiri della Foce ad Albenga.

Un rapido excursus del regolamento. Il campo 8 metri x16. Senza portiere, solo calciatori di movimento, giocando “di sponda”.

Foto 2 di 2



Due tempi regolamentari da 6 minuti ciascuno. In caso di parità, nella fase a eliminazione diretta si disputerà un ulteriore tempo tempo supplementare, di 3 minuti, col golden gol (chi segna vince).

Sono permessi cinque falli, intesi come contatti fisici con l’avversario. Dalla sesta infrazione in poi, viene sempre assegnato un calcio di rigore alla squadra rivale.

Per info:

Tel. 3205559189 – Emanuele

Tel. 329-8521111 – Luca

Tel. 345-4555464 – Lucia

Il ritiro e la consegna dei moduli d’iscrizione avverranno presso la Caffetteria da Sancio, ospitante e promotore dell’evento.