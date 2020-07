Albenga. A seguito del crollo di un grosso ramo di tiglio – avvenuto nella giornata di lunedì 29 giugno – che, per pochissimi centimetri, non ha colpito una coppia di anziani comodamente seduta su una panchina posta di fronte alla sede dei servizi sociali in viale Martiri della Libertà di Albenga, si stanno verificando le condizioni di tutti gli alberi della zona.

I vigili del fuoco, l’amministrazione comunale e tutti gli operatori del servizio verde del Comune, supportati dall’agronomo dottor Bico, da questa mattina stanno infatti effettuando una verifica anche con sistema strumentale sugli alberi presenti in viale Martiri della Libertà.

Con l’occasione l’assessore al verde pubblico Gianni Pollio ricorda: “Gli alberi di viale Martiri sono regolarmente classificati e, in particolare, quello dal quale si è staccato un ramo è un albero di ‘classe B’, quindi sottoposto a periodica verifica. Purtroppo, nonostante questo si è staccato un ramo e per questo abbiamo deciso di anticipare la verifica che sarebbe dovuta avvenire il prossimo dicembre”.