Albenga. Maxi operazione di pattugliamento e controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Albenga. Gli uomini e le donne dell’Ufficio di Sicurezza Urbana della Polizia Locale hanno rivolto le loro attenzioni in particolare verso le zone sensibili della città anche a riscontro delle segnalazioni ricevute dai cittadini.

Gli interventi si sono concentrati in particolare in Piazza del Popolo, Piazza Europa e Vadino e hanno portato all’identificazione di 23 persone, al fotosegnalamento di 4 persone e all’emissione di una denuncia per violazione delle normative sull’immigrazione.

Sono stati monitorati e identificati, inoltre, soggetti che sostavano in zone spesso ritrovo per bivaccare, bere o ad attendere clienti di passaggio per cessioni distanze stupefacenti e sono stati elevati 7 verbali di accertamento a norme contenute nel regolamento di polizia urbana.

L’attività degli agenti della Polizia Locale ha interessato anche alcune attività di somministrazione che sono state attentamente monitorate. Nell’occasione è stato notificato dispositivo del Questore ex art.100 Tulps al “Circolo Nono” di via del Roggetto (leggi qui). L’attività di somministrazione alimenti e bevande resterà sospesa per 5 giorni.

Il presidio di pubblica sicurezza della Polizia Locale al Comando di Enzo Montan ottenuto a seguito di precedenti interventi e sopralluoghi e accertare violazioni amministrative continuerà anche nei prossimi giorni.

“Mai come ora i nostri agenti di polizia stanno svolgendo una peculiare attività di polizia giudiziaria volta a garantire la sicurezza della cittadinanza e dei turisti, – ha affermato l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci. – A tal proposito voglio ringraziare il comandante Enzo Montan e l’Ispettore Andrea Spanu, vera e propria mente organizzativa di questa attività di intelligence. Un sentito ringraziamento va anche ai carabinieri che ultimamente hanno proficuamente condotto attività volte al raggiungimento degli stessi obiettivi”.