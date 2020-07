Albenga, Ciangherotti punta il dito sulla differenziata: “Commercianti costretti a sommergere di rifiuti le strade”

Albenga. “Il nuovo regolamento comunale di Albenga prevede, per gli esercenti, un innovativo sistema di raccolta dei rifiuti “porta a porta” con kit di vari mastelli colorati e un calendario differenziato di ritiri molto più frequenti (organico e indifferenziato tutti i giorni). Peccato, però, che i gestori dei locali siano costretti a tenersi la puzza dell’organico in fermentazione dentro ai locali o a trasgredire le norme a rischio sanzioni, parcheggiando fuori, all’aria aperta, i mastelli già all’ora di pranzo in attesa di essere svuotati con tutta calma da Sat il mattino dopo, quando non passano più giorni per mancato ritiro, con gabbiani e topi a fare la caccia alla rumenta”.

A denunciarlo è il consigliere comunale di minoranza Eraldo Ciangherotti. “Abbiamo raccolto numerose proteste da parte di tanti commercianti di Albenga costretti a sommergere di rifiuti le strade per non avere i loro locali a rischio igienico-sanitario, adesso l’amministrazione comunale si svegli e si attivi per non penalizzare ulteriormente le nostre partite iva già scombussolate dalla lenta dispersa post covid”.

“Il gruppo comunale di Forza Italia resta a disposizione della cittadinanza con il servizio di whatsapp (346.5163207) per le segnalazioni di mancato funzionamento del sistema spazzatura. La raccolta differenziata è sacrosanta, ma va gestita in modo diverso per evitare il disastro” conclude.