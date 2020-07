Albenga, Ciangherotti (Fi) da il benvenuto al nuovo cane antidroga: “Arma in più per combattere lo spaccio”

Albenga. “Finalmente Lupo è arrivato dopo il periodo di addestramento. Da oggi la Polizia municipale ha a disposizione un’arma in più per combattere lo spaccio, un cane antidroga che sicuramente aiuterà a contenere una delle piaghe cittadine”.

Così il consigliere comunale di Albenga e assessore provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti ha accolto Lupo, il nuovo cane in forza alla polizia locale.

“Lupo è stato fortemente voluto da Forza Italia, – ha proseguito l’amministratore forzista. – Avevo già richiesto la creazione di una unità cinofila già nella scorsa legislatura, ma solo oggi la maggioranza di centrosinistra ha deciso di dotare il Comando di un cane addestrato alla ricerca di sostanze stupefacenti”.

“L’importante, a questo punto, è che Lupo sia utilizzato il più possibile per contrastare lo spaccio. Non vorrei, infatti, che l’assessore Vannucci lo portasse a spasso per la città ripetendo come un mantra che Albenga è una città sicura e che quello che è sotto gli occhi di tutti è solo una ‘percezione sbagliata’ dei cittadini”, ha concluso Ciangherotti.