Albenga, affidato al consigliere Radiuk l’incarico di supervisionare gli interventi di manutenzione straordinaria

Albenga. Il sindaco ingauno Riccardo Tomatis affida al consigliere Raiko Radiuk l’incarico di supervisionare gli interventi di manutenzione ordinaria del territorio.

“Le manutenzioni ordinarie del territorio sono particolarmente importanti per la nostra amministrazione e ritengo che il consigliere Radiuk, sia per le proprie competenze tecniche, che per l’impegno e la presenza sul territorio dimostrata fino ad oggi, possa essere la persona adatta a ricoprire questo incarico” commenta il primo cittadino di Albenga.

Questa mattina il consigliere Radiuk, accompagnato dal vicesindaco Alberto Passino, ha portato il suo saluto ai cantonieri e operatori del Comune: “Ringrazio il sindaco e la maggioranza per questa importante delega che mi è stata attribuita – afferma Radiuk – I nostri operai fanno un lavoro quotidiano estremamente rilevante all’interno della nostra comunità, oltre che assai impegnativo, sono i primi attori che rispondono alle esigenze giornaliere dei cittadini e per questo voglio ringraziarli”.

“Il lavoro da fare sappiamo che è tanto, ma continueremo a impegnarci al fine di dare risposte concrete alla città – conclude – Chiedo ai cittadini di utilizzare sempre i canali ufficiali per le loro segnalazioni (in particolare lo sportello del cittadino) in modo da permetterci di procedere con serietà nella programmazione dei lavori”.