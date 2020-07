Alassio. Domenica densa di interventi di controllo del territorio da parte di tutte le stazioni, nucleo operativo e radiomobile dipendenti della Compagnia di Alassio. All’azione a largo raggio hanno preso parte attiva il nucleo cinofili di Villanova d’Albenga, che unitamente alle pattuglie automontate hanno presidiato ogni punto nevralgico e sensibile. Il 15 NEC, gli elicotteristi, nella giornata di sabato e domenica hanno fatto continui sorvoli, monitorando dall’alto tutto il territorio rientrante nel comprensorio.

Sono 150 le persone identificate, 100 i mezzi controllati, 10 contravvenzioni elevate al Codice della Strada per guida pericolosa e in stato di ebbrezza.

Sempre nella giornata di ieri, la stazione di Laigueglia ha tratto in arresto un giovane di 30 anni astigiano che, con la complicità di un suo coetaneo (denunciato a piede libero) e della stessa età, avevano sottratto una borsa ad una turista che prendeva il sole, approfittando della sua disattenzione. La loro azione repentina ha suscitato l’attenzione di una guardia giurata che era nei pressi del molo che ha subito allertato i Carabinieri, prontamente intervenuti che hanno bloccato i due responsabili del fatto delittuoso. Stamattina l’udienza di convalida a Savona.

Nel medesimo contesto operativo i Carabinieri della radiomobile, in Alassio, hanno scovato due giovani, di Carmagnola e Cuneo, che poco prima, dentro un locale pubblico, avevano sottratto un cellulare, dandosi ad una repentina fuga. La scena non è passata inosservata ad un cittadino che, accorgendosi della presenza di un carabiniere, fuori servizio del nucleo cinofili, lo ha coinvolto nella ricerca due responsabili, che si erano nascosti dentro un bar.

Nell’immediatezza è arrivata la radiomobile che ha preso in consegna i due giovani, recuperando il cellulare e procedendo alla denuncia per furto aggravato in concorso. Il controllo del territorio continuerà ininterrottamente da parte di tutti Comandi dipendenti, che accentueranno la loro presenza in ogni ambito territoriale in ogni fine settimana, in particolare in occasione di eventi che richiameranno una moltitudine di persone.