Alassio Summer Town 2020: novità per il mese di agosto

Alassio Summer Town si prepara all’arrivo di agosto con interessanti e divertenti novità.

Per gli appassionati e curiosi di conoscere meglio la pratica dello yoga si comincia con l’appuntamento gratuito alle 8,30 sul molo Bestoso. Poi saranno possibili varie opportunità anche durante il giorno per l’intera settimana su prenotazione (a pagamento) in palestra; il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 13 alle 14,15 con tematiche quali “le radici, la dolcezza e la pratica”. Il martedì e venerdì dalle 18 alle 19,15 con temi quali “i racconti e il fluire” e il lunedì, mercoledì e giovedi dalle 20 alle 21,30 “dolcezza, abbandono e radici”.

Alla sera, invece, a grande richiesta sarà aggiunta un’ora in più di attività nell’area Fitness di piazza Partigiani che sarà attiva a disposizione di tutti anche dalle ore 21 alle 22; novità di spicco la lezione di Break-dance con Meme di Move Up per i più piccoli e le lezioni di ballo di gruppo dell’Asd Blue Gym con Daniela Billeci.

Da non dimenticare la prossima settimana per i bambini dai 5 ai 12 anni, una nuova esperienza multisport con l’Educamp; basket, pallavolo, calcio, bocce a cui si aggiungerà l’attività di kick-boxing e lezioni di arte. Per i piccoli calciatori (fino a 12 anni) invece l’interessante opportunità di prenotare uno spazio di gioco nella “gabbia” di piazza Partigiani per un’interessante esperienza di “street soccer 2vs2”. Stessa possibilità per i più grandi che invece potranno cimentarsi nell’attività di 1vs1.

Per avere ulteriori e più precise informazioni, è attivo ogni giorno dalle 9 alle 11,30 e dalle 17 alle 19 l’info-point di piazza Partigiani. Per maggiori informazioni si possono visitare le pagine FB Alassio Summer Town 2020 e il sito www.visitalassio.it oppure scaricare l’app InAlassio.