Alassio Summer Town 2020: nella Città del Muretto un weekend pieno di novità

Alassio. Alassio Summer Town ha preparato un cartello di frizzanti ed interessanti novità per il week-end. La giornata si apre con la lezione gratuita di yoga: appuntamento alle 8,30 sul molo Bestoso.

“Per chi ama particolarmente questa disciplina sono poi possibili varie opportunità anche durante il giorno per l’intera settimana, – hanno spiegato gli organizzatori. – Sabato mattina alle 8,30 appuntamento per la ‘marcia acquatica’ che è un ‘must’ solo di Alassio; ritrovo presso passeggiata Cadorna 24, di fronte all’hotel Tirreno (per info alassiowavewalking@gmail.com)”.

“Per i più piccoli (dai 3 ai 5 anni) continua nell’area di piazza Partigiani l’attività del Mini-club attivo tutti i giorni dalle 9 alle 11 e dalle 17 alle 19 dove,nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, i bambini da 3 ai 5 anni potranno divertirsi con giochi di ultima generazione”.

“Nell’area Fitness, oltre alle già collaudate attività di aerobica, ginnastica posturale, g.a.g., step, sabato alle 19 ci sarà la new entry della lezione di ‘balli di gruppo’ con Daniela Billeci e il suo staff a cui seguirà alle ore 20 con la sorpresa ‘Saturday Alassio’ con Cristina Bosio e il suo team; due intriganti appuntamenti da non perdere per divertirsi a suon di musica in piena sicurezza”.

“Da non dimenticare la prossima settimana per i bambini dai 5 ai 12 anni,una nuova esperienza multisport con l’Educamp; basket, pallavolo, calcio, bocce e tanto altro. Per i piccoli calciatori invece l’interessante opportunità dei corsi di perfezionamento calcistico allo stadio Ferrando”.

Per avere ulteriori e più precise informazioni, è attivo ogni giorno dalle 9 alle 11,30 e dalle 17 alle 19 l’info-point di piazza Partigiani. Per maggiori informazioni si possono visitare anche le pagine FB Alassio Summer Town 2020 e il sito www.visitalassio.it oppure scaricare l’app InAlassio.