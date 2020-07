Alassio, scontro auto-moto: tre feriti

Alassio. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi in viale Hanbury ad Alassio.

Secondo quanto appreso, per cause ancora in via di accertamento, si è verificato uno scontro tra una moto ed un’auto, intorno alle 17.00. Nell’impatto tra i due mezzi il motociclista è caduto a terra dopo l’urto con la vettura.

All’interno dell’auto madre e figlia, quest’ultima alla guida. La prima, seguito dell’impatto e dello shoc per l’accaduto, ha accusato un lieve malore, traumi molto lievi per la guidatrice.

Sul posto stanno ancora operando i militi della Croce Rossa di Alassio, della Croce Bianca di Albenga, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco. Dopo le prime cure da parte dei sanitari i tre feriti saranno trasferiti in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, non sono in gravi condizioni.

Viabilità in tilt nel tratto interessato dall’incidente: sono ancora in corso i rilievi e gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.