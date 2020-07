Alassio, ragazzini fingono un’emergenza e rubano un cellulare: un arresto e una denuncia

Alassio. Notte movimentata per i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Alassio, impegnati quotidianamente nel controllo del territorio.

Un gruppo di giovani, con una scusa, si è avvicinato ad un altro, fermo in piazza dei Partigiani, per chiedere la disponibilità di un cellulare per una chiamata d’emergenza e fulmineamente i ragazzi lo hanno sottratto di mano al possessore, dileguandosi nelle vicinanze. L’aliquota radiomobile ha subito individuato i fuggiaschi, inseguendoli e neutralizzando la loro precipitosa fuga.

Il responsabile della sottrazione del cellulare, un 20enne di Alessandria, è stato tratto in arresto, invece il suo comprimario, minorenne, per l’età è stato denunciato alla Procura Minorile. Un terzo, il complice, è tuttora ricercato e in fase di identificazione.

Il cellulare, di valore, è stato recuperato e consegnato al legittimo proprietario. L’immediata perquisizione ha permesso poi agli operatori di trovare nella disponibilità dei due giovani fermati quasi 5 grammi di mariuana e hashish, che sono stati sequestrati.

Ininterrotta continua la vigilanza e il presidio del controllo del territorio da parte di tutti i comandi dipendenti della Compagnia di Alassio, che giornalmente disimpegnano pattuglie automontate, servizi di pattuglia a piedi, servizi in borghese e nel fine settimana con l’ausilio degli elicotteristi e del nucleo cinofili. Il controllo sarà integrato nei punti sensibili e nevralgici.