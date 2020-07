Alassio, l’opposizione: “Condividiamo la preoccupazione di insegnanti e famiglie sulla riapertura scuole”

Alassio. “Siamo stati contattati più volte in questi giorni da parte di insegnanti e famiglie che ci fanno espresso le loro preoccupazioni, da noi, condivise, sull’ormai prossima riapertura delle scuole. I dubbi vertono ovviamente sull’impatto che avranno le disposizioni sul distanziamento sociale antiCovid-19 sulle scuole alassine”. A comunicarlo con una nota sono i consiglieri comunali di opposizione dei gruppi Alassio Volta Pagina, Alassio 365, Semplicemente Alassini.

“Se lo stato d’incertezza sul mondo dell’istruzione ai tempi del virus è presente in tutta Italia, ad Alassio si aggiunge l’incognita dell’anomalia dovuta all’indisponibilità del plesso di via Gastaldi, dato che, a differenza di quanto promesso dall’amministrazione civica, la nuova scuola è ancora ben lontana dall’essere realizzata (deve essere ancora demolita quella esistente). Simili preoccupazioni riguardano i servizi all’asilo nido Piccolo Principe”, proseguono.

“Viste queste problematiche di grande importanza e somma urgenza, in forma unitaria, facendoci portatori delle preoccupazioni di gran parte dei nostri concittadini chiederemo, nella prossima seduta del Consiglio comunale, dove e come l’amministrazione intende collocare la popolazione scolastica alassina, quali provvedimenti sta prendendo in tal senso e quanti bambini potranno usufruire dell’asilo nido e in quali sedi”, scrivono ancora gli esponenti politici.

“Ci auguriamo di ricevere una risposta chiara e precisa, in modo da informare per tempo lavoratori e famiglie e rassicurarli sia sul miglior svolgimento possibile della didattica sia sulla massima attenzione alla salute”, concludono i consiglieri.