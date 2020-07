Alassio, la Lega chiede l’intervento dei parlamentari liguri: “Bisogna fronteggiare l’emergenza criminalità”

Alassio. L’intervento dei parlamentari liguri per fronteggiare la “emergenza sicurezza” ad Alassio. La richiesta arriva dal commissario cittadino della Lega Antonio Caviglia e dal consigliere comunale Simone Rossi.

“L’ondata di criminalità che ha colpito Alassio nelle ultime settimane è preoccupante – dicono i due esponenti del Carroccio – La stagione estiva è al giro di boa e per tutte le attività alassine, a causa del Covid e della carenza di spiaggia è e sarà sicuramente sottotono rispetto agli anni passati”.

“Alassio non può permettersi gli incresciosi episodi di vandalismo, teppismo e delinquenza verificatisi nei giorni scorsi: urgono immediati provvedimenti per far fronte a questi fatti. Le forze dell’ordine e di polizia, alle quali va il nostro ringraziamento per l’insostituibile servizio reso al territorio, non sono sufficienti per arginare questo fenomeno che rischia di compromettere inesorabilmente la stagione. La polizia locale è indubbiamente sotto numero, rispetto agli effettivi di qualche anno fa oggi ne conta 6/7 in meno e mai come adesso crediamo che sia una primaria esigenza riportare a pieno regime il personale del comando locale”.

Secondo Caviglia e Rossi “è necessario e urgente un significativo intervento da parte delle istituzioni per porre fine a questo problema prima che degeneri. Massimo impegno da parte della Lega: abbiamo chiesto l’intervento dei nostri parlamentari, sempre attivi sul territorio e ci auguriamo che al più presto vengano ascoltati e che ad Alassio torni la tranquillità e la pace di cui tutti i nostri turisti hanno sempre goduto”.