Alassio. Il suo record mondiale ha resistito 37 anni. Solo nel 2007, il muro dei 2metri e 01 costruito nel 1978 è crollato sotto la spinta di Antonietta Di Martino, ma se l’Italia dell’Atletica e del salto in alto deve pensare a una campionessa simbolo di questa disciplina non può non pensare a Sara Simeoni al sorriso e ai balzelli di gioia pura di quell’impresa, che per 37 anni fece di lei la primatista mondiale del salto in alto.

In vacanza a Laigueglia, Sara Simeoni, è stata “intercettata” dalla Consigliera alassina incaricata allo Sport, Roberta Zucchinetti, che l’ha invitata nella città del Muretto per raccoglierne la firma da affiggere sul Muretto accanto ai più grandi campioni dello sport nazionale e internazionale.

Foto 2 di 2



L’appuntamento sarà per domani, mercoledì 15 luglio, davanti al Muretto, alle 18 quando sarà Angela Berrino, figlia dell’indimenticato Mario, a raccogliere sul cartoncino l’autografo della Simeoni per poi trasformarla in una coloratissima piastrella .