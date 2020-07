Alassio, in biblioteca arriva un Angolo Morbido per i piccoli lettori

Alassio. A partire da luglio la biblioteca civica di Alassio rinnova integralmente il suo spazio 0-3 anni. L’Angolo Morbido è stato integralmente rifatto grazie al contributo del ministero per i beni e le attività culturali che ha assegnato al sistema bibliotecario urbano della città di Alassio un fondo che è stato in parte destinato a questo miglioramento.

“Questo è il modo di fare che ci piace. In silenzio lavorare e poi attendere i risultati che arrivano. E in modo evidente direi – dice il vice sindaco o Angelo Galtieri – Riprogettare tutta un’area della biblioteca non è un passaggio semplice. Ci vuole attenzione, lungimiranza e scelte azzeccate. Andate a vedere e giudicate voi stessi. Oggi possiamo regalare alla nostra città un altro piccolo gioiello a beneficio dei nostri concittadini e ospiti di Alassio”.

Il nuovo Angolo Morbido della biblioteca, così definito perché costituito da materiali soffici pensati specificamente per i bambini piccolissimi, sostituisce l’originario preesistente che dal trasferimento di sede, nel 2001, ha regalato momenti sereni e divertenti a moltissimi bambini.

“Con questo cambio – dice il consigliere alla cultura Paola Cassarino – abbiamo voluto puntare sui colori, sul movimento, su uno spazio più diffuso di gioco e di azione per i bambini. Avremmo anche voluto dar prima questa novità ai nostri utenti della Biblioteca, ma purtroppo l’epidemia ha fatto passare tutto in secondo piano”.

Ora che la biblioteca ha riaperto da diverse settimane, ritrovando subito un assetto funzionale ottimale nonostante i limiti attuali, può dirsi il momento giusto per sfoderare questa novità.

“E poi in questo momento dove purtroppo gli ingressi sono contingentati – conclude Cassarino – l’utilizzo limitato a un solo bambino per volta contribuirà a renderla un’esperienza viva, tutta da provare”.

Va infine ricordato che, con questa occasione, la biblioteca si è anche dotata di un pratico fasciatoio che “va incontro alle esigenze di civiltà e progresso di una città sempre più a misura del cittadino”. Tutte le informazioni sono disponibili al 0182 648078 o alla mail biblioteca@comune.alassio.sv.it.