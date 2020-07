Alassio, dal Comune fino a 600 € di contributi a famiglie in difficoltà a causa del lockdown

Alassio. Erogati in questi giorni i contributi straordinari tra 600 e 250 euro alle famiglie in difficoltà a causa del lockdown: ad annunciarlo è l’assessore comunale alle Politiche Sociali Giacomo Battaglia.

“L’impatto che le misure restrittive adottate a livello nazionale per contrastare l’emergenza sanitaria ha avuto sulla società non cessano di destare preoccupazione – afferma Battaglia – I mancati guadagni, in taluni casi addirittura la perdita del lavoro, stanno mettendo a dura prova numerosi nuclei famigliari della nostra città. Quotidianamente l’Ufficio Politiche Sociali registra richieste di aiuto economico che palesano situazioni di grave difficoltà e sofferenza da parte delle famiglie a cui è necessario rispondere”.

“Nel giugno scorso a tale scopo con l’assessore al Bilancio Patrizia Mordente abbiamo cercato di individuare risorse da destinare alle situazioni più critiche, stanziando 75mila euro provenienti dai capitoli dell’Assessorato alle Politiche Sociali e aprendo un bando per stilare una graduatoria degli aventi diritto”, prosegue Battaglia.

Gli uffici, coordinati dalla funzionaria Ivana Sirtori, hanno seguito l’iter e verificato le numerose domande pervenute. “Alla fine sono 172 i cittadini le cui istanze hanno trovato accoglimento e cui stiamo assegnando contributi straordinari nell’importo massimo di 600 euro e minimo di 250 euro – illustra l’assessore alle Politiche Sociali – Proprio in questi giorni gli aventi diritto stanno ricevendo sui rispettivi conti correnti gli importi stabiliti: non certo una ricchezza, ma un sostegno tangibile in una situazione che, ne siamo consapevoli, sta mettendo a dura prova tutta la società”.

“Doveroso il ringraziamento agli uffici delle Politiche Sociali per come, anche in questa occasione, abbiano saputo gestire una situazione inedita e interpretare i malesseri della nostra comunità, spendendosi in termini di tempo e lavoro per dare risposte e un aiuto concreto a quanti quotidianamente si rivolgono agli uffici segnalando problematiche e disagi”, conclude Giacomo Battaglia