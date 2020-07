Alassio, dal 18 luglio il mercato settimanale si sposta in piazza Paccini

Alassio. Quello di sabato scorso è stato l’ultimo mercato settimanale che si è svolto su via Pera e lungo la via Gastaldi ad Alassio. Come annunciato in consiglio comunale dall’assessore al commercio Fabio Macheda, entro la fine di luglio il mercato settimanale tornerà in piazza Pacini.

“Dopo un attento confronto – spiega Macheda – abbiamo individuato in sabato 18 luglio la data dello spostamento. Nei giorni scorsi, infatti, la Gesco ha già tracciato la segnaletica orizzontale della nuova disposizione dei banchi. Quella verticale è in via di completamento, saranno affissi cartelli sui parcometri per indicare le tempistiche per lo sgombero della piazza e la stessa Gesco provvederà, ogni settimana, nei giorni che precedono il mercato ad effettuare opportuno volantinaggio per avvisare sugli orari dei divieti di sosta. Ci aspettiamo sicuramente un po’ di congestione, nelle prime giornate, ma poichè non verrà chiusa al traffico veicolare nessuna strada, credo andremo rapidamente a regime”.

Sull’aspetto viabilistico infatti la polizia municipale alassina si sta già attrezzando: “E’ in fase di emissione la nuova ordinanza sulla viabilità relativa al mercato settimanale – spiega il comandante Francesco Parrella – e sarà sicuramente più complessa della precedente poichè riguarda una zona centrale e trafficata. Prevede il divieto di sosta in Piazza Paccini e su lato verso il mare di via Diaz dall’una di notte alle 15 di tutti i sabati mattina e la chiusura della zona a traffico limitato di via Roma”.

“A parte i divieti di sosta, la viabilità – prosegue il comandante – non sarà modificata: i flussi di traffico rimarranno inalterati, poichè nessuna strada che interseca la via Dante all’altezza di piazza Paccini sarà chiusa al traffico. Abbiamo ovviamente previsto servizi specifici in quelle zone, anche in quelle verso il mare, la via Vittorio Veneto e Piazza Airaldi Durante, parzialmente interessata dalla disposizione di alcuni banchi. Saranno considerate nel disegno della disposizione dei banchi le vie di fuga che corrispondono anche alle vie di ingresso di mezzi di soccorso”.

“In questi giorni stiamo adottando alcune ulteriori misure logistiche come riposizionare alcune rastrelliere per le biciclette e spostare tre parcheggi per disabili allineandoli sulla via Dante attigui all’area mercatale”.

Nel frattempo Gesco ha acquistato transenne di nuova generazione per costruire una sorta di protezione dell’area mercatale e a garanzia del transito e degli attraversamenti pedonali.

“Un’ulteriore ordinanza – conclude Parrella – interverrà nei prossimi giorni per recepire le nuove normative anti Covid che dovrebbero essere contenute nel DPCM atteso oggi, prima quindi del mercato settimanale del 18 luglio”.