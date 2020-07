Alassio, attivata la Casa dell’Acqua

Alassio sempre più nel segno del Plastic Free. E’ infatti attiva da pochi giorni la Casa dell’Acqua sita nello spazio antistante il palazzetto dello sport “Lorenzo Ravizza”.

“Abbiamo completato l’allaccio all’acquedotto e alla linea elettrica e dallo scorso fine settimana la Casa dell’Acqua è operativa – spiega Angelo Galtieri, vice sindaco di Alassio – con pochi centesimi l’utenza potrà riempire le proprie bottiglie con acqua microfiltrata e sterilizzata sia naturale, sia gassata”.

“Un’iniziativa avviata in via sperimentale – aggiunge Galtieri – che se troverà il gradimento della cittadinanza, potrà essere ampliata con altre casette distribuite in altre zone della città e delle frazioni”