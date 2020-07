Agroalimentare, Ciangherotti (FI): “Creiamo una Denominazione Regionale per valorizzare i prodotti liguri”

Albenga. Una Denominazione Ligure per valorizzare i prodotti tipici della nostra regione. La proposta arriva da Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga e consigliere provinciale.

“Mi è capitato, pochi giorni fa in un negozio di Genova, di acquistare una confezione di biscotti preparati da un laboratorio artigiano di Sassello. Al di là della bontà del prodotto, mi è caduto l’occhio sulla confezione ed ho visto una scritta: ‘Prodotto artigianale ligure’. A quel punto mi si è accesa la lampadina: perchè non creare un marchio regionale di qualità, una sorta di Denominazione Comunale, De.Co., ma su scala regionale? E’ vero che esiste un registro Pat, Prodotti agroalimentari tipici, ma ho in mente un vero e proprio marchio identitario che renda i prodotti liguri più forti a livello commerciale e di valorizzazione. E’ chiaro che le lazarene di Vendone, oggi De.Co., sarebbero meglio valorizzate se fosse la Regione Liguria a promuoverle, giusto per fare un esempio”.

“Potrebbe chiamarsi Denominazione Ligure, ma il punto non è il nome, bensì un vero progetto di valorizzazione che possa realmente creare valore aggiunto ai nostri prodotti di nicchia. Una proposta dove non c’entra la politica, ma dovrebbe trovare tutti uniti per il bene della nostra regione e dei nostri produttori”.