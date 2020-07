Aggrediscono un ragazzo per “vendicare” il presunto torto subito da un’amica: sei persone denunciate dai carabinieri

Savona. Gli uomini della stazione di Savona hanno identificato e denunciato all’autorità giudiziaria sei ragazzi, tutti tra i 17 ed i 32 anni, per i reati di lesioni aggravate e due per favoreggiamento.

Alla fine di giugno scorso un ragazzo di 24 anni era stato aggredito da quattro persone a scopo di “vendetta”. Gli aggressori, infatti, ritenevano che vittima fosse autore di un furto in danno di una loro amica e perciò avevano deciso di farsi giustizia da soli. Dopo averlo avvicinato, lo avevano picchiato fino a fargli perdere conoscenza. Il giovane è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Per fortuna le sue condizioni, apparse subito gravi, sono rientrate in tempi brevi.

I militasi, giunti immediatamente sul luogo dell’aggressione, hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Un lavoro che si è subito rivelato particolarmente complesso: due ragazzi ancora presenti sul posto, infatti, hanno fornito una versione dei fatti per nulla corrispondente al vero e del tutto fuorviante. La ricostruzione del fatto non è stata pertanto semplice, ma la determinazione nella ricerca di ulteriori testimonianze e le immagini di videosorveglianza catturate anche da impianti privati hanno premiato gli sforzi degli investigatori.

La solidità degli elementi raccolti ha permesso ai carabinieri della stazione di Savona di confutare le prime dichiarazioni verbalizzate, dimostrando la sussistenza del violento pestaggio ed il tentativo di depistaggio per fornire un alibi ai quattro amici autori dell’agguato.

La situazione è risultata ancora più assurda alla luce del fatto che il 24enne era assolutamente ignaro di quanto occorso all’amica dei suoi aggressori.